Украина может остаться без молока из-за массового забоя скота

На Украине возник дефицит молока, за последние месяцы цены на молочные продукты выросли на 5-7%, пишет «Страна.ua».

Частные компании и фермеры сокращают поголовье скота. В 2022 году на Украине было 1,54 млн коров, к концу нынешнего года их количество может сократиться на треть. Причем эта тенденция распространяется не только на прифронтовые регионы.

«Был недавно в одной из западных областей, где картинку местных пейзажей всегда дополняли стада коров. Сейчас пастбища пустые», – рассказал изданию руководитель агрофирмы «Колос» Леонид Центило.

Уменьшилось число работников в сельском хозяйстве, подорожали корма. Поэтому чтобы получить хоть какую-то выгоду, селяне пускают скотину под нож. Прежде всего, это касается мелких хозяйств, на которые приходится 62% поставок сырого молока.