Украина назвала производителя рома «спонсором войны»

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в список «международных спонсоров войны» компанию Bacardi Limited, известного производителя рома и другой алкогольной продукции.

Ранее бермудская компания заявила о приостановке экспорта в Россию и инвестиций в свое российское подразделение.

Однако НАПК выяснило, что Bacardi вновь нанимает сотрудников для российского филиала, а чистая прибыль Bacardi Rus в прошлом году выросла до 4,7 млрд рублей, что втрое больше, чем годом ранее.

Налоговые отчисления Bacardi Rus в российский бюджет составили более $12 млн.