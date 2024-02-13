Украина не получит прибыль за 2023 год с замороженных активов РФ

ЕС не сможет передать Украине прибыль за 2023 год с замороженных активов РФ, даже если блок утвердит такой механизм. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости .

За прошедший год группа Euroclear заработала почти 4,5 миллиарда евро с инвестирования в активы РФ. Как отметили авторы издания FT, данные средства Киев не сможет получить даже в случае принятия соответствующего закона, ведь он не будет иметь обратной силы.

Сообщается также, что Брюссель сократил помощь Украине в 1,5 раза и требует от Киева финансовой независимости. ЕК в данный момент продолжает подготовку юридической почвы для конфискации активов России, на чем настаивают США. Бельгия предложила G7 воспользоваться замороженными активами как залогом для выпуска облигаций.

В агентстве отметили, что РФ в таком случае собирается обращаться в международные суды, а Москва уже пообещала заблокировать инвестиции западных инвесторов.