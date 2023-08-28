Украина отказалась от импорта газа в этом году

Глава «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов заявил на телевидении, что в этом году страна не планирует импортировать природный газ.

Он заявил, что у Украины достаточно запасов. В этом году «Нафтогаз» планирует увеличить собственную добычу на 8%. По мнению Чернышова, этого хватит, чтобы Украина обошлась собственным газом.

При этом глава «Нафтогаза» не исключил сценарии, когда импорт все же будет необходим – для создания резервов.

В марте Минэнерго Украины отрапортовало, что страна довела добычу газа до 50,5 млн кубометров в сутки.