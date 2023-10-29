Украина отказалась продлевать договор о транзите газа из России в Европу

Киев не намерен продлять договор с Москвой транзите российского газа через территорию Украину в Европу, проинформировал глава украинского «Нафтогаза» Алексей Чернышов.

Напомним, действующий контракт о транзите действует до конца 2024 года. Как пояснил Чернышов, «Нафтогаза» готов хоть сейчас расторгнуть контракт, однако не намерен подводить своих партнеров из Европы.

«Это соглашение завершится до конца 2024 года, и мы не намерены его продолжать. Мы не будем инициировать продолжение этого транзита. Контракт завершится — транзит остановится», — цитирует Чернышова издание «Страна.ua».

Глава «Нафтогаза» добавил, что расторжение Украиной указанного договора с РФ в 2023 году может существенно помешать Европе и ее потребителям достойно подготовиться к зиме.