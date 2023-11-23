Украина потеряла 400 миллионов евро из-за акции польских перевозчиков

Забастовка польских перевозчиков, заблокировавших три КПП на границе с Украиной, нанесла украинской экономике ущерб в размере 400 млн евро, заявил вице-президент украинской Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин.

Он пояснил, что ассоциация исходит в своих расчетах из того, что простой одной фуры в сутки обходится в 350 евро.

Польские перевозчики уже две недели блокируют автомобильные пункты пропуска, требуя отменить льготы для украинских дальнобойщиков. Накануне они заявили, что продолжат блокирование до 1 февраля 2024 года.

Более того, к протестующим решили присоединиться польские фермеры, они намереваются заблокировать четвертый пропускной пункт у пограничного перехода в Медыке.