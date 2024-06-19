Украина стала одним из наиболее крупных поставщиков пищевых отходов в Европу
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Евросоюзом установлен новый рекорд по закупкам пищевых отходов на территории Незалежной, в апреле данные расходы составили 86 млн евро, что более чем на четверть выше, чем в марте. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Уточняется, что основную часть закупок составили жмыхи и прочие твердые отходы, остающиеся после извлечения растительных масел из сырья. Их доля составила почти две трети от общего объема закупок.
Отмечается, что также на втором и третьем местах оказались аналогичные продукты, оставшиеся после извлечения соевого масла, крахмала и прочих продуктов для производства кормов для животных.