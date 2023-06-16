Украина убрала ирландскую компанию из списка «спонсоров войны»
Фото: [Дмитрий Феоктистов/ТАСС]
Украина впервые убрала компанию из списка «спонсоров войны». Об этом информировало украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции.
«Реабилитация» случилась после того, как ирландская Peninsula Petroleum перестала сотрудничать с Россией.
В апреле она угодила в список НАПК за то, что заправляла российские суда, перевозящие нефть по Балтийскому морю.
В компании тогда попытались оправдаться тем, что Евросоюз не ставил задачу полностью отрезать себя от российской нефти, поскольку это взвинтило бы цены на рынке.
В «черном» украинском списке остаются такие компании как Raiffeisen Bank, Procter&Gamble, OpenWay Group, Minerva Marine, Leroy Merlin, Auchan и другие.