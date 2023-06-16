Украина убрала ирландскую компанию из списка «спонсоров войны»

Украина впервые убрала компанию из списка «спонсоров войны». Об этом информировало украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции.

«Реабилитация» случилась после того, как ирландская Peninsula Petroleum перестала сотрудничать с Россией.

В апреле она угодила в список НАПК за то, что заправляла российские суда, перевозящие нефть по Балтийскому морю.

В компании тогда попытались оправдаться тем, что Евросоюз не ставил задачу полностью отрезать себя от российской нефти, поскольку это взвинтило бы цены на рынке.

В «черном» украинском списке остаются такие компании как Raiffeisen Bank, Procter&Gamble, OpenWay Group, Minerva Marine, Leroy Merlin, Auchan и другие.