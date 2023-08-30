Украина вновь запросила помощи в обеспечении электроэнергией у Румынии и Польши

Для покрытия собственных энергетических потребностей ей снова понадобилась электроэнергия извне. Во вторник потребление электричества в стране достигло нового максимума.

«Укрэнерго» не справляется с обеспечением потребителей электроэнергией. Ей приходится заимствовать мощности зарубежных соседей.

«Для покрытия спроса "Укрэнерго " с 14:00 до 22:00 применило аварийную помощь из энергосистемы Польши и Румынии», - сообщили представители этой компании в своем микроблоге.

До этого пиковые поставки электричества в страну были зафиксированы 22 августа. Тогда помощь со стороны достигла 2 тысяч мегаватт в час. Теперь же она была отмечена на уровне 2650 мегаватт в час. Сегодня Украина получает электроэнергию из Словакии и Молдавии. При этом сама она электричество не импортирует.