Украина заблокирует ввоз на свою территорию польских яблок и капусты

Уже через несколько дней украинские власти введут меры по ограничению въезда грузов из Польши на территорию страны. Эти ограничения коснутся также аграрной продукции. Об этом заявил Тарас Качка, заместитель украинского министра экономики. Его слова привела газета Rzeczpospolita.

Украинское эмбарго будет введено в отношении яблок, лука, капусты и помидоров. Помимо этого во Всемирную торговую организацию был подан иск о признании польских ограничений незаконными.