Западная помощь тратится Киевом в том числе и на зарплаты государственным служащим. Если ему перестанут выделять финансы, то он потерпит очень быстрый крах.

Такую версию выдвинул бывший капитан морской пехоты Соединенных Штатов в отставке Мэтью Хо. Его точку зрения привел интернет-канал Judging Freedom. Он считает, что Запад рано или поздно потеряет всякий интерес к оказанию помощи украинским властям. Тогда их постигнет полное фиаско.

«Поезда перестанут ходить, все остановится. Наступит коллапс на многих уровнях», - указал отставной военный.

Украина повторит судьбу Афганистана, который был также брошен Америкой на произвол судьбы. Это случится из-за переключения внимания на Израиль и Ближний Восток.