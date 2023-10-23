Украинские аграрии потеряли 40 миллиардов долларов за полтора года

Украинские товаропроизводители в аграрном секторе за полтора года потеряли более $40 млрд. Об этом заявил заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире телеканала «Рада».

По его словам, в этом сезоне только из-за проседания цены украинские аграрии потеряли $3,5 млрд.

Марчук предупредил, что власти должны найти возможности финансовой поддержки сельхозпроизводителей. В противном случае их число будет неуклонно уменьшаться.

Ранее Марчук уже сообщал, что аграрии сократят посевные площади под озимые культуры на треть, поскольку из-за прекращения черноморского экспорта зерна хранилища и так будут переполнены.