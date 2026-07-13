«Я в минусе на $18 млн»: Лепс признался в крупном долге

Народный артист России Григорий Лепс сделал неожиданное признание о своем финансовом положении: певец сообщил, что его долги достигли суммы в $18 млн, пишет «Лента.ру». Об этом 63-летний артист заявил в интервью Эмину Агаларову на YouTube.

Лепс с юмором попросил друга одолжить ему деньги, предположив, что Агаларов не сможет ему отказать. Однако на вопрос о комфортной сумме, которая позволила бы ему жить спокойно и не думать о деньгах, артист отвечать отказался. По его словам, если он назовет конкретную цифру, окружающие сочтут его сумасшедшим.

«Есть сумма, но она абстрактная. Существуют такие деньги, которые дали бы мне возможность не думать о музыке и вообще ни о чем. Но с годами потребность в деньгах пропадает», — объяснил артист.

Он подчеркнул, что в старости в любом случае заработает «на кефир, творог и кусок колбасы», а большего человеку и не нужно.

Ранее певица Ольга Бузова допустила роман с певцом Григорием Лепсом ради продолжения рода.