Украинские власти хотят повысить цены на алкоголь

Украинское правительство планирует значительно повысить минимальную цену на некоторые виды алкоголя. Часть из них будет повышена более чем в 2 раза. Об этом сообщило издание РИА Новости .

Украинское Минэкономики опубликовало проект постановления, в котором предлагается внести изменения в формирование минимальных цен на отдельные виды алкогольных напитков.

В первую очередь, предлагается повысить оптовые цены на водку и крепкие алкогольные напитки на 34-42%, а розничные на 13-25%.

Цены на винодельческую продукцию, за исключением игристых и газированных напитков, предлагается повысить, в среднем на 70%. На остальные – почти на 30%.

В документе объясняется, что подобное предложение обусловлено ростом на сырье и комплектующие, а также, изменениями в ставках акцизного налога.