Украинские власти объяснили сохранение транзита российского газа в Европу

Они утверждают, что их двигает исключительно желание поддержать своих европейских партнеров. Многие государства Евросоюза не смогут быстро заместить у себя топливо из РФ.

Александр Чернышов, председатель правления компании «Нафтогаз Украина», объяснил, почему Киев до сих пор не пресек прокачку газа из России по своей территории.

«Единственная причина, по которой мы продолжаем технически это делать, чтобы поддержать европейские страны, особенно те, которые не имеют выхода к морю», - указал он.

Его слова привел журнал Newsweek. Чернышов добавил, что некоторым странам, таким как Чехия, Словакия, Венгрия и Австрия, будет очень проблематично заменить российский газ поставками из других мест. Поэтому Украина действует в их интересах.