На Украине задумались над выпуском и продажей так называемых «репарационных» облигаций, выплаты по которым будут делаться после победы над Россией за счет компенсаций от нее. Об этом рассказало агентство Reuters.

Журналисты сообщили, что у украинского правительства появились некоторые сложности с получением российских активов, которые сейчас заморожены в ряде западных государств. Но Киев придумал, как избежать таких проблем. Это может быть сделано за счет выпуска специальных заимствований.

«Украина продаст ценные бумаги, которые будут выплачены, только если она получит компенсацию от России», - сообщили авторы статьи.

Считается, что в Евросоюзе и странах неформального клуба «Большой семерки» заблокировано порядка 300 миллиардов долларов из числа принадлежащих России активов.

Ранее о полном провале стратегии, которая была разработана Западом для Украины, сообщил словацкий премьер Роберт Фицо. Он заявил, что неправильная оценка текущего положения России привела к тому, что экономика РФ только усилилась, а Киев полностью зависим от зарубежной помощи.