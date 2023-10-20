Украинский долг за электричество превысил $1,6 миллиарда

По словам Кудрицкого, участники украинского рынка задолжали компании за передачу энергию и диспетчеризацию системы. Он подчеркнул, что из-за этого, и сама компания не может полноценно оплачивать свои задолженности.

Глава компании также сообщил, что украинской Национальной комиссии по госрегулированию в энергетических сферах уже были переданы расчеты с тарифами на энергию в следующем году. Кудрицкий заявил, что компания будет ждать ее решения и попытается сбалансировать ситуацию в финансовом вопросе.