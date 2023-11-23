Украинский экономист предрек катастрофу в случае перевода экономики страны на военные рельсы

Экономика Украины рухнет всего за несколько месяцев, поскольку как минимум половина ее состоит из рынка услуг.

Алексей Кущ дал интервью главе Института глобальных стратегий Украины Вадиму Карасеву. В нем он предостерег от попыток перевести украинскую экономику на военные рельсы. По его утверждению, она рухнет в очень скором времени после подобного шага.

«Сначала прекратится поступление налогов, потому что резко упадет потребление, потому что негде потреблять — нет магазинов, кафе, нет точек сбора этих налогов», - указал эксперт.

Его слова привели РИА Новости. Кущ добавил, что различные кафе, магазины, парикмахерские и тому подобные предприятия сектора услуг составляют в стране порядка 60% занятости населения. При этом данную сферу перевести на военные рельсы невозможно в принципе.