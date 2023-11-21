Украинский министр рассказал о невозможности ввести санкции против российского ядерного топлива

Европа предупредила Киев, что она не в состоянии отказаться от поставок «Росатома».

Герман Галущенко, министр энергетики Украины, заявил, что в Евросоюзе активно поддерживают Киев и готовы вводить в отношении РФ новые санкции. Тем не менее, там не видят возможности отказаться от топлива для АЭС, которое получают из России.

«У нас нет дискуссий. Но у меня нет возможности купить топливо, которое мне нужно, у другого контрагента, кроме Росатома», - привел слова европейцев Галущенко во время выступления на телеканале «Рада».

При этом он утверждает, что украинские специалисты совместно с компанией Westinghouse сумели создать достойную замену российскому топливу. Тем самым монополия РФ в ядерной сфере была устранена, и ряд стран заметно приблизились к возможности ввести новые санкции против Москвы.