Украинский политолог назвал сплошной дырой бюджет страны

По мнению Андрея Золотарева, Киев не сможет закрыть брешь в государственных финансах даже при помощи Соединенных Штатов.

Эксперт привел мнение экономистов. Те насчитали 29 миллиардов дефицита бюджета даже при самом оптимистичном варианте развития событий. В тоже время пессимистично настроенные специалисты говорят о заметно большей сумме, которая может достигать 40 миллиардов. По сути, это дыра в три четверти бюджета государства.

«У нас в лучшем случае закрыта лишь четверть дыры в бюджете. Где брать эти ресурсы? Я не думаю, что Соединенные Штаты смогут закрыть эту дыру», - сообщил он в своем интервью интернет-каналу Politeka.

Золотарев добавил, что на США рассчитывать не нужно. То, что будет приходить на Украину, сильно расстроит многих своими скромными объемами. Украинцам надо быть готовыми, что Вашингтон сильно урежет свою помощь.