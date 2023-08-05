Именно к этому результату привела поддержка Америкой и Евросоюзом Украины. Западные государства при этом терпят убытки.

Игорь Лопатенок описал в социальных сетях свое видение экономики разных стран на данный момент. По его мнению, поддержка Киева со стороны Запада не принесла ряду стран ничего хорошего.

«Внезапно Германия, Франция и Великобритания терпят убытки в показателях ВВП по ППС», - указал он.

В то же время Россия по данному показателю вышла на пятое место в мире. Лопатенок заявил, что иностранные государства платят свою цену за то, что помогают правительству Зеленского истреблять украинцев.