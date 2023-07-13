Украинским фермерам пообещали большие трудности и убытки при отмене зерновой сделки

В том случае, если зерновые коридоры прекратят действовать в Черном море, то вывоз Киевом продовольствия существенно сократится из-за проблем с логистикой.

Леонид Хазанов, эксперт в области промышленности и энергетики, считает, что аграрии на Украине получат заметные проблемы с реализацией продукции при выходе России из международной сделки по зерну.

«Фермерам Украины придется нелегко, поскольку тогда возможности для вывоза их зерна сократятся», - предупредил он.

Его точку зрения привели РИА Новости. В то же время сократятся и доходы государства, поскольку оно перестанет получать доходы в валюте от экспорта зерна. Сейчас эти деньги идут на финансирование ВСУ, а потом их нехватка может сподвигнуть правительство Зеленского начать мирные переговоры.