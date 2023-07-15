Украинцев предупредили о заметном подорожании продуктов

За последний месяц овощи подорожали в среднем на 22%, и в августе цена на них, по мнению экспертов, заметно не упадет. Вдобавок к этому, вырастут цены на яйца и мясо птицы.

По утверждению Ивана Томича, руководителя Союза украинского крестьянства, на протяжении последних 30 дней морковь поднялась в цене на 9%, яблоки на 20%, капуста подорожала на 21%, а картофель на все 22%. При этом стоимость так называемого борщевого набора в августе и сентябре существенно не снизится, поскольку к этому нет предпосылок.

«Миграция сельского населения, повышение цен на топливо и затяжная прохладная весна, которая наблюдалась в этом году», - перечислил Томич причины, которые приводят к удорожанию сельхозпродукции.

Его точку зрения привели РИА Новости. В то же время птица и яйца также подорожают, поскольку на их производство очень влияет цена электроэнергии. Цена на них поднимется от 5 до 15 процентов.