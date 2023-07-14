Украину назвали слишком слабой для применения в ее отношении «израильской модели»

У нее нет ни демографической, ни экономической жизнеспособности, чтобы получить военное преимущество перед окружающими ее странами, так считает профессор Элиот Коэн.

Эксперт, работающий в университете Джона Хопкинса, поделился своим мнением с изданием Atlantic. Он четко уверен, что тот метод, с которым Соединенные Штаты подходят к Израилю, не сработает с Украиной. У Америки не выйдет просто поставлять ей оружие, чтобы ВСУ уже сами обеспечивали безопасность собственной страны. Израиль обладает необходимым потенциалом, которого нет в распоряжении Киева.

«Она не может задействовать демографическую и экономическую жизнеспособность, которая помогла Израилю стать действующим военным концерном», - указал Коэн.

Профессор напомнил, что сейчас от четверти до трети украинцев выехали за рубеж, и это еще больше снизило рождаемость в стране. Поэтому предложенная Байденом модель отношений между двумя странами является полностью нежизнеспособной.