Ультиматум Трампа: нефть взлетела до 111 долларов на фоне угроз уничтожить Иран

Мировые цены на нефть демонстрируют резкий скачок на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Трейдеры с опаской оценивают риски новой эскалации после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану уничтожением энергетической инфраструктуры. Утром во вторник, 7 апреля, стоимость фьючерсов на эталонные марки пошла вверх, свидетельствуют данные бирж, передает РИА Новости .

По состоянию на 08:06 по московскому времени, июньские фьючерсы на нефть марки Brent прибавили 1,25%, достигнув отметки 111,14 доллара за баррель. Американская легкая нефть WTI с поставкой в мае подорожала еще сильнее — на 2,45%, до 115,16 доллара за баррель.

Трамп ранее выступил с ультиматумом, пригрозив Тегерану «днем мостов и электростанций» во вторник. Он потребовал открыть судоходство по Ормузскому проливу, в противном случае, по его словам, иранцы «будут жить в аду». В ответ официальный Тегеран заявил, что даст решительный отпор в случае реализации этих угроз.

Оценки экспертов: что дальше?

Аналитики предупреждают, что ситуация может еще больше накалиться. Управляющий директор по инвестиционной стратегии сингапурского OCBC Васу Менон пояснил, что любые последующие действия, направленные против энергетической инфраструктуры Ирана, будут означать значительную эскалацию. Это повышает риск ответных мер, которые могут еще больше нарушить работу энергетических объектов в странах Персидского залива.

Руководитель отдела товарных исследований Westpac Banking Corp. Роберт Ренни высказал мнение, что если Трамп перейдет в режим «разгрома», а Иран последует его примеру с более сокрушительными и масштабными ответными атаками, то можно ожидать дальнейшего роста цен выше 110 долларов, в направлении 120 долларов за баррель.

Переговоры или война?

Примечательно, что на фоне жесткой риторики Трамп в воскресенье сообщил, что США проводят «глубокие переговоры» с Ираном. Ранее он также заявлял о продуктивных переговорах. Однако МИД Ирана опроверг факт прямого диалога, отметив, что через посредников получал лишь послания о желании США начать диалог об окончании конфликта.

Конфликт начался 28 февраля, когда США и Израиль нанесли первые удары по иранской территории. Иран отвечает ударами по израильским объектам и военным базам США в регионе. В результате эскалации судоходство через Ормузский пролив — ключевую артерию для мировых поставок нефти и газа — практически остановилось, что и создает основной дефицит предложения на рынке.