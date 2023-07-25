Уровень безработицы в Химках один из самых низких в России
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Химки]
В городском округе Химки уровень безработицы снизился на 0,16%. Сейчас этот показатель в целом составляет 0,25%, сообщают в пресс-службе администрации муниципалитета. Также там добавляют, что это одна из самых низких цифр не только в Подмосковье, но и в целом по стране.
Данные рассчитываются исходя из уровня регистрируемой безработицы по отношению к экономически активному населению.
«Химки в лидерах по уровню безработицы среди округов Подмосковья. Если в начале года этот показатель составлял 0,41%, то за полгода он сократился до 0,25%. Мы активно работаем над созданием дополнительных рабочих мест в округе», - уточнил глава городского округа Дмитрий Волошин.
Еще Волошин добавил, что за текущие полгода в муниципалитете создали больше 2 тыс. новых рабочих мест. Это удалось сделать за счет реализации инвестпроектов.
Те жители округа, кто сейчас в активном поиске работы могут найти подходящую вакансию через сайт «Работа в России», электронную площадку trudvsem.ru или портал госуслуг. А еще поспособствовать в трудоустройстве могут в местных многофункциональных центрах. Кстати, там на приеме специалисты перерегистрируют посетителя в статусе безработного. Кроме того, проходят ярмарки вакансий на предприятиях Химок.
Сегодня в городском округе есть больше 2 тыс. вакантных должностей. В списке значатся: менеджер по работе с клиентами малого предпринимательства, мастер по обслуживанию систем водоочистки, педагог школы, инженер-конструктор и другие.
«Центры занятости в Московской области прошли оптимизацию. Ранее в городских округах работало множество отделений, а теперь действует единый центр, который принимает заявки от жителей в режиме онлайн. Считаю, перевод сферы занятости в электронный вид отличным решением», — сказала парламентарий Совета округа Юлия Ишкова.
Тем временем, модификация Центра занятости региона стала одним из важных вопросов на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. 1 июля он начал работать в новом формате.
«Трансформация Центра занятости – вопрос, которым наше подразделение, социальный блок занимается достаточно давно. Там есть два ключевых направления: первое из них – это все, что касается оформления справок, документов, выписок, получения пособий. Второе – это, безусловно, практическое устройство на работу», – сказал Андрей Воробьев.