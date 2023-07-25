Уровень безработицы в Химках один из самых низких в России

В городском округе Химки уровень безработицы снизился на 0,16%. Сейчас этот показатель в целом составляет 0,25%, сообщают в пресс-службе администрации муниципалитета. Также там добавляют, что это одна из самых низких цифр не только в Подмосковье, но и в целом по стране.

Данные рассчитываются исходя из уровня регистрируемой безработицы по отношению к экономически активному населению.

«Химки в лидерах по уровню безработицы среди округов Подмосковья. Если в начале года этот показатель составлял 0,41%, то за полгода он сократился до 0,25%. Мы активно работаем над созданием дополнительных рабочих мест в округе», - уточнил глава городского округа Дмитрий Волошин.

Еще Волошин добавил, что за текущие полгода в муниципалитете создали больше 2 тыс. новых рабочих мест. Это удалось сделать за счет реализации инвестпроектов.

Те жители округа, кто сейчас в активном поиске работы могут найти подходящую вакансию через сайт «Работа в России», электронную площадку trudvsem.ru или портал госуслуг. А еще поспособствовать в трудоустройстве могут в местных многофункциональных центрах. Кстати, там на приеме специалисты перерегистрируют посетителя в статусе безработного. Кроме того, проходят ярмарки вакансий на предприятиях Химок.

Сегодня в городском округе есть больше 2 тыс. вакантных должностей. В списке значатся: менеджер по работе с клиентами малого предпринимательства, мастер по обслуживанию систем водоочистки, педагог школы, инженер-конструктор и другие.

«Центры занятости в Московской области прошли оптимизацию. Ранее в городских округах работало множество отделений, а теперь действует единый центр, который принимает заявки от жителей в режиме онлайн. Считаю, перевод сферы занятости в электронный вид отличным решением», — сказала парламентарий Совета округа Юлия Ишкова.

Тем временем, модификация Центра занятости региона стала одним из важных вопросов на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. 1 июля он начал работать в новом формате.