Уровень внешнего долга России упал до рекордной величины

До этого рекорд был поставлен по результатам 2022 года. Тогда внешняя задолженность РФ составляла 16,6% от ВВП страны. Это был самый лучший результат как минимум с 1993 года. Но цифры не застыли на месте, они продолжали снижаться и в текущем году, и достигли своего исторического минимума. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на данные, полученные от Центробанка.

По состоянию на конец марта этого года долг России перед нерезидентами составил 27,35 триллиона рублей, или же 354,8 миллиарда долларов. Сюда относится как государственный долг, так и корпоративные задолженности. Максимальные долги страны наблюдались в 1999 году, тогда они достигали предела в 91% от ВВП.