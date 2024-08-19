Урожай гороха начали собирать в Подмосковье, передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Работы ведутся на территории всех муниципалитетов региона.

В общей сложности в Подмосковье горох высадили на четырнадцати тысячах гектаров. На данный момент урожай собран с более чем половины площадей — с семи с половиной тысяч гектаров.

Валовый сбор гороха составляет двадцать две тысячи тонн, средняя урожайность — двадцать девять центнеров на гектар.

Лидерами по сбору урожая гороха являются Зарайск, Луховицы и Кашира. Больше всего площадей, засеянных зернобобовыми культурами, — в Серебряных Прудах, Зарайске и Кашире.