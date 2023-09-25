Урожайность зерна в Рязанской области меньше прошлого года

Урожайность зерна с одного гектара убранной площади в Рязанской области составила на пять центнеров меньше аналогичного показателя 2022 года. Об этом сообщает 7info со ссылкой на территориальный орган статистики.

Отмечается, что, по данным на начало текущего месяца, в регионе убраны зерновые и зернобобовые культуры с площади около 207 тыс. га.

Уточняется, что площадь убранных масличных культур составила почти 11 тыс. га.

Добавляется, что в начале сентября уже было намолочено почти 863 тыс. тонн зерна, из которых около 540 тыс. тонн пшеницы.