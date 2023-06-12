«Условия диктует покупатель»: экономист не советует россиянам торопиться с покупкой жилья

По ее словам, если сравнивать показатели февраля и марта, число сделок с недвижимостью в Москве и Подмосковье выросло почти на 40%. При анализе данных мая 2023 года сравнительно с аналогичным периодом прошлого года, фиксируется рост на 48%.

Растет и интерес к ипотеке. Если год назад в кредит приобретались 70% новостроек из общего числа сделок, то на сегодняшний день эта цифра составляет уже 77%.

«На фоне «провального» 2022 года спрос выглядит очень сильным, однако если чуть раздвинуть временные границы и брать для сравнения, например, не только 2022 год, но и 2021, то динамика существенно «сдуется» – показатели количества сделок будут примерно на одинаковом уровне», – отметила Тарасова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В то же время, уточнила экономист, именно весенние месяцы традиционно рассматриваются как «пиковые» на рынке недвижимости, а далее наступает длительный сезон отпусков, когда спрос падает. Поэтому однозначно ответить на вопрос о том, продолжится ли рост рынка, сложно.

Также ЦБ начал вести активную политику ужесточения требований к ипотечным заемщикам и всему сегменту жилищного кредитования в целом. Усложняется доступ к дешевым заемным средствам.

«В целом, на рынке недвижимости наметился баланс, при котором свои условия скорее диктует покупатель. В этой ситуации говорить о резких изменениях вряд ли возможно, а это означает, что торопиться с покупкой недвижимости вовсе не обязательно. Решать жилищный вопрос покупатель может, исходя из своих интересов и по мере необходимости», – уточнила Тарасова.

Ранее аналитики перечислили регионы РФ с наиболее дешевой загородной недвижимостью.