Условия по программе поддержки бизнеса «Франшизы» улучшили в Подмосковье

С сентября этого года в Подмосковье вдвое увеличили максимальный объем субсидий по региональной программе поддержки бизнеса «Франшиза». Об этом заявили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева отметила, что теперь предприниматели могут компенсировать до двух миллионов рублей при работе по франшизам Московской области, и до одного миллиона рублей при работе по иным франшизам. Примечательно, что максимально можно компенсировать до половины затрат.

Также был расширен и перечень затрат, которые можно компенсировать в рамках программы. Теперь в программу вовлечены и другие виды расходов: затраты на аренду земельного участка (при размещении нестационарных торговых объектов, мобильных торговых объектов), расходы на- подключение к сетям инженерной инфраструктуры, на обучение персонала и на рекламу.

Ожидается, что улучшение условий меры поддержки значительно повысит интерес к программе и станет дополнительным стимулом для развития бизнеса по франшизе в нашем регионе.