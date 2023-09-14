Успеть до повышения взноса: на рынке новостроек начался аврал

Такая тенденция, по словам собеседника, возникла на фоне повышения ключевой ставки Центробанка в августе. Эксперт также предупредил, что очередное ее повышение ожидается еще и завтра, по итогам нового заседания совета директоров ЦБ.

«Это отразится на стоимости всех кредитных продуктов: ипотеки, потребительского кредитования и так далее. А еще через шесть дней повышают первоначальный взнос до 20% вместо прежних 15%. Тем, у кого накоплено лишь 15%, нужно успеть закрыть сделку к 19 сентября», — посоветовал риелтор в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ужесточают условия кредитования и другие факторы. Скачки курса доллара — в их числе.

«Сейчас в офисах продаж гораздо больше сделок, у коллег — тоже аврал. К примеру, вчера записывал клиента на встречу, нам нужно было быть на объекте в субботу, но в колл-центре мне сказали, что все записи до вторника включительно расписаны. Остается показ по живой очереди с дежурным менеджером, но время ожидания там может составить два-три часа», — пожаловался Крылов.

Эксперт добавил, что также в скором времени застройщикам ограничат возможность субсидировать ипотечную ставку на полпроцента.

«Например, ставка по льготной ипотеке — 8%, застройщик со своими субсидиями, наценками на квартиры делает 6%. Сейчас уже будет 6,5%. И плюс первоначальный взнос 20% — это достаточно неподъемно. При прежних условиях для покупки квартиры за 10 млн нужно было накопить полтора миллиона, а так надо будет искать два миллиона рублей», — пояснил риелтор.

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