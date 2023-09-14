Успеть до повышения взноса: на рынке новостроек начался аврал
Риелтор Крылов объяснил, почему россияне принялись скупать квартиры
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На рынке первичного жилья начался аврал. Россияне принялись скупать квартиры, ожидая увеличения первоначального взноса, рассказал риелтор, эксперт по новостройкам Роман Крылов.
Такая тенденция, по словам собеседника, возникла на фоне повышения ключевой ставки Центробанка в августе. Эксперт также предупредил, что очередное ее повышение ожидается еще и завтра, по итогам нового заседания совета директоров ЦБ.
«Это отразится на стоимости всех кредитных продуктов: ипотеки, потребительского кредитования и так далее. А еще через шесть дней повышают первоначальный взнос до 20% вместо прежних 15%. Тем, у кого накоплено лишь 15%, нужно успеть закрыть сделку к 19 сентября», — посоветовал риелтор в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
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«Сейчас в офисах продаж гораздо больше сделок, у коллег — тоже аврал. К примеру, вчера записывал клиента на встречу, нам нужно было быть на объекте в субботу, но в колл-центре мне сказали, что все записи до вторника включительно расписаны. Остается показ по живой очереди с дежурным менеджером, но время ожидания там может составить два-три часа», — пожаловался Крылов.
Эксперт добавил, что также в скором времени застройщикам ограничат возможность субсидировать ипотечную ставку на полпроцента.
«Например, ставка по льготной ипотеке — 8%, застройщик со своими субсидиями, наценками на квартиры делает 6%. Сейчас уже будет 6,5%. И плюс первоначальный взнос 20% — это достаточно неподъемно. При прежних условиях для покупки квартиры за 10 млн нужно было накопить полтора миллиона, а так надо будет искать два миллиона рублей», — пояснил риелтор.
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