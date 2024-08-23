Устройство свайного основания на переходе через железную дорогу стартовало в Лобне

Работы по устройству свайного основания стартовали в Лобне на строящемся переходе через железную дорогу в районе Кольцевой улицы. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Переход свяжет Полевую и Кольцевую улицы и обеспечит безопасное движение поездов на первом диаметре «Одинцово — Лобня».

На объекте оборудуют освещение, установят антивандальное остекление, создадут необходимые условия для маломобильных пассажиров. Также со стороны Полевой улицы будет обустроена пешеходная зона.

Завершение работ запланировано на четвертый квартал следующего года.