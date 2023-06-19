Узбекистан заключил договор с Россией на поставку газа

Минэнерго Узбекистана сообщило о достижении соглашения с «Газпромом» по поставке газа.

Контракт рассчитан на два года и заключен на основе рыночных принципов.

Годовой объем поставок составит 2,8 млрд куб. м. Ежедневно по трубопроводу «Средняя Азия – Центр» транзитом через Казахстан будет прокачиваться по 9 млн куб. м природного газа.

«Газпром» начнет прокачку в четвертом квартале. В Узбекистане рассчитывают, что российский газ поможет полностью закрыть потребности отопительного сезона.

В Узбекистане вырос спрос на природный газ. Республике не хватает добычи, чтобы удовлетворить собственные нужды и выполнить контракт по поставкам в Китай. По мнению аналитиков, через два-три года Узбекистан вовсе может отказаться от экспорта газа.