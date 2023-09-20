«Ужасная брешь в имидже Украине»: французский аналитик высказался о зерновом споре

Обострение отношений между Украиной и тремя восточноевропейскими странами по поводу экспорта зерна может нанести Киеву непоправимый удар по имиджу и лишить его значительной поддержки в ЕС, заявил РИА Новости французский политический аналитик Никола Миркович.

Он назвал действия Киева «ужасной брешью в имидже Украины». Они могут привести к потери киевским режимом поддержки в ЕС, поскольку спор может распространиться на другие страны Европы.

Миркович считает неразумной жесткость Киева по отношению к странам-соседям. Особенно это касается Словакии и Польши, где в ближайшее время пройдут выборы.

Польша, Словакия и Венгрия в одностороннем порядке, игнорируя решение Еврокомиссии, продлили запрет на экспорт украинского зерна. В ответ на это Украина обратилась с жалобой в ВТО и пригрозила запретом на ввоз польских овощей и фруктов.