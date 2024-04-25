Уже более 400 дольщиков получили ключи от квартир в подмосковном ЖК «Юбилейный»

В жилом комплексе «Юбилейный» городского округа Реутов продолжается выдача ключей от квартир. Все 685 семей в скором времени отметят новоселье. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В настоящий момент подписание документов и приемка жилья идет в тесном взаимодействии с Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства и ведомством.

Напоминаем, что возведение жилого комплекса начал в 2017 году застройщик ООО «Перспективные строительные технологии» (СК ПСТ). Квартиры дольщики должны были получить летом 2021 года, но застройщик не справился с обязательствами.

Права на дострой ЖК «Юбилейный» были переданы Фонду защиты прав дольщиков Московской области. Дом достроен, введен в эксплуатацию и поставлен на кадастровый учет.