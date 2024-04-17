Уже эти выходные в «Авиапарке» пройдет двухдневная выставка-ярмарка подмосковных брендов

В субботу и воскресенье на площадке торгового центра «Авиапарк» в Москве состоится выставка-ярмарка подмосковных брендов «Весна. 100% Подмосковье». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Выставка-ярмарка — это многофункциональная площадка, где предприниматели из реестра «100% Подмосковье» будут рассказывать о своей продукции посетителям и устраивать для них интерактив. Необычным в этот раз станет состав участников от бизнеса. Впервые будут представлены компании из регионов ЦФО, приглашенные в рамках формата межрегионального форума.

Ожидается, что гости выставки-ярмарки смогут познакомиться с продукцией предпринимателей Московской области и приобрести уникальные товары. Также посетителей ждут розыгрыши и мастер-классы для взрослых и детей: изготовление венков из живых цветов и флоариумов, свечей, арома-саше, духов и бомбочек для ванн, нанесение тату из блесток и аквагрима и многое другое. Кроме этого, участники смогут получить консультацию сотрудников центра «Мой бизнес» Подмосковья, узнать больше о мерах поддержки и найти новых партнеров.

Для посетителей необходима предварительная регистрация на сайте, при этом вход свободный.