В 2022 году бюджет Одинцовского городского округа вырос на треть

В прошлом году доходы бюджета Одинцовского городского округа увеличились на треть и превысили 36 млрд. рублей. Об этом рассказал глава муниципалитета Андрей Иванов на ежегодном отчете.

Несмотря на непростые условия, на 6% выросло промышленное производство.

«Колоссальные санкции, которые были введены против России, не могли не ударить по производству. Тем не менее, ни одно предприятие округа в 2022 году не закрылось. Не было ни одного случая массового увольнения сотрудников», - подчеркнул глава Одинцовского городского округа.

Шесть местных компаний активно участвуют в программах импортозамещения, многие предприятия модернизируют и расширяют производство. Реализуются новые инвестпроекты. На данный момент в работе 26 таких программ. Благодаря им, в округ будут привлечены инвестиции на сумму в 35 млрд. рублей и создано более 13 тыс. рабочих мест.

Кстати, на промышленные площадки муниципалитета в прошлом году пришли 24 новых резидента. Одинцовский городской округ оказался лидером в Подмосковье по этому показателю. Кроме того, округ был успешно представлен на Петербургском экономическом форуме как в 2022, так и в 2023 году.

«В 2023 году Андрей Юрьевич Воробьев подписал на Петербургском форуме соглашение с группой компаний «Мать и дитя» — о строительстве в нашем округе Центра онкотераностики. Он появится на территории медицинского кластера «Лапино» и принесет округу пять миллиардов рублей инвестиций в экономику и 130 рабочих мест», – уточнил Андрей Иванов.

Большое внимание уделяют и малому бизнесу. По числу представителей МСП Одинцовский городской округ занимает первое место в регионе, здесь работает 27 тыс. таких предприятий. Самозанятых в муниципалитете 30 тыс.

В рейтинге предпринимательского климата Одинцовский городской округ занимал второе место по итогам прошедшего года, а в этом году уже вышел в лидеры.