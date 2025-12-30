В 2025 году «Самолет» ввел в эксплуатацию более 1,2 млн кв. м жилой недвижимости

Компания «Самолет» в 2025 году ввела в эксплуатацию более 1,2 млн кв. м жилой недвижимости. Также были выданы свыше 31 тыс. ключей от квартир и открылись пять школ и три детсада в ЖК девелопера.

По данным на утро 30 декабря в столице передали 8,9 тыс. квартир, в Подмосковье — 18,5 тыс. Еще 3,4 тыс. ключей передали в других регионах.

За год в новые школы и детсады пошли свыше 6,7 тыс. детей. В числе новых учреждений — школа на 1,6 тыс. мест в ЖК «Прибрежный Парк» в Домодедово. Кроме того, школы и детсады были открыты в ЖК «Горки Парк», «Мытищи Парк», «Пятницкие Луга». Помимо этого, в ЖК «Пригород Лесное» открыли поликлинику для детей и взрослых на 1 тыс. посещений, а в ЖК «Люберцы» — пожарное депо.

В уходящем году компания начала работать в четырех новых городах — в Уфе, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. За год началось строительство семи новых проектов. В рамках реализации программ по расселению ветхого и аварийного жилья в Подмосковье, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде в новые квартиры въехали более 130 семей.

Компания остается лидером по объему текущего строительства жилой недвижимости в стране, занимает второе место по объему строительства жилья в столице, третье — по вводу жилья в РФ. Также она занимает первое место в рейтинге доверия среди московских девелоперов и является лидером по спонтанному знанию среди застройщиков первичного жилья в столичном регионе.