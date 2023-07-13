В аэропорту Домодедово запущена новая линия багажа

В терминале Т2 аэропорта Домодедово заработала автоматизированная линия по транспортировке багажа. Теперь сумки и чемоданы теряться не будут, уверяют работники небесной гавани.

Каждая кладь имеет несколько уровней безопасности, получает индивидуальный номер и всего за несколько минут на специальном поддоне от стойки регистрации «уезжает» в лайнер. При этом грузчики не задействованы. Новая система позволяет пропустить через себя пять тысяч единиц груза в час.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье приводят в порядок дорогу к могиле выдающегося сподвижника Петра Первого.