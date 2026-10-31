«Потерпите»: власти объяснили ночные работы на Ипподромской особенностями технологии

Жильцы дома на Гоголя, 47а обратились в редакцию с жалобой: на Ипподромской магистрали ремонтируют подпорную стену, и техника работает так громко, что мешает отдыхать, сообщил atas.info. По словам людей, шум не стихает и по ночам, из-за чего полноценно выспаться не получается.

В городском департаменте дорожно-благоустроительного комплекса пояснили: восстановление ведет ООО «ПК МВГ». Жителям там предложили набраться терпения.

«Работы не могут быть приостановлены в ночное время в связи с особенностями технологического процесса производства работ», — сказано в ответе ведомства на редакционный запрос. При этом в департаменте, по данным atas.info, говорят, что в настоящий момент шумных ночных действий не происходит.

По информации издания, бетонная конструкция рухнула в апреле прошлого года. Муниципальное предприятие «Гормост», на балансе которого числится стена, назвало причиной плохо устроенную дренажную систему для отвода грунтовых вод.

По данным издания, закончить восстановление планируют до конца нынешнего года. При этом в контракте с подрядчиком крайний срок обозначен иначе — февраль 2027-го.

Ранее сообщалось, что Аксенов ввел выговоры для глав администраций за хамство коммунальщиков в Крыму.