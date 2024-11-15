В Альянсе турагентств РФ сообщили правду о будущем системы «все включено» в отелях Турции

По словам вице-президента Альянса турагентств России Алексана Мкртчяна, в турецких отелях не отменят систему «все включено», а появившиеся об этом сообщения являются не более, чем очередным вбросом. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что недавно на самой крупной туристической выставке в Турции — Antalya Tourism Fair 2024 заходила речь и о так называемой отмене all inclusive. Тем не менее бизнесмены в ответ лишь «улыбались, пожимали плечами и говорили, что сами удивляются, почему идут эти вбросы.

По мнению турэксперта, никто не может приказать владельцу отеля отменить систему «все включено» или, наоборот, сделать ее с завтрашнего дня, поскольку отель является частной собственностью, в связи с чем только его хозяин вправе решать, как кормить своих гостей.

Он уточнил, что эти вбросы делают сами турки, чтобы подстегнуть ранее бронирование.

Ранее сообщалось, что в Турции исключили массовый отток российских туристов после отмены all inclusive в отелях.