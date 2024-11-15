В Турции исключили массовый отток российских туристов после отмены all inclusive в отелях

Отмена популярной системы «все включено» в Турции вряд ли приведет к снижению числа российских туристов, которые по-прежнему рассматривают страну как одно из самых выгодных направлений для отдыха. Таким мнением с РИА Новости поделился президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу.

По словам Устаоглу, туристы устали от системы all inclusive и сами обратились к представителям турецкого турбизнеса, чтобы те пересмотрели формат услуг.

«Не думаю, что это (отмена системы — ред.) будет способствовать снижению (числа туристов — ред.). Чувствуется усталость от нее, ситуация вызывает беспокойство», — сказал Устаоглу.

Ранее предложение отказаться от этой системы высказал председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу. Он предложив дать туристам возможность выбирать только те опции, которые им действительно нужны при отдыхе.

Несмотря на популярность системы, цены в кафе и ресторанах за пределами отелей за последние два года резко выросли, увеличившись в среднем в пять раз, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Это связано с инфляцией и подорожанием мяса и других продуктов. Многие туристы продолжают предпочитать отдых в отелях с системой «все включено», чтобы сэкономить на питании.

Советник мэра Антальи по туризму Осман Айык заявил, что полный отказ от системы «все включено» маловероятен, но возможны какие-то вариации, которые могут сделать отдых в Турции еще более разнообразным и гибким.

Система all inclusive представляет собой концепцию, часто используемую в туристической индустрии, особенно в отелях и курортах. Она подразумевает, что за одну фиксированную цену отдыхающие получают доступ ко многим услугам и удобствам, которые обычно оплачиваются отдельно.

Система может включать проживание, питание (завтраки, обеды, ужины и закуски, а также иногда напитки), развлечения, экскурсии — иногда предлагаются бесплатные экскурсии или скидки на них, спортивные и водные виды деятельности.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении привлечь 60 млн туристов и получить доходы от индустрии туризма в размере 60 млрд долларов в 2024 году.

Ранее стало известно, что сотни российских туристов застряли на Бали из-за извержения вулкана.