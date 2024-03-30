В Армении перестали работать карты «Мир»

Практически все банки Армении с 30 марта остановили работу клиентами, у которых финансовые средства размещены на картах Национальной российской платежной системы (НСПК) «Мир», передает РБК со ссылкой на представителя НСПК.

Ранее мы сообщали, что власти Армении пошли на запрет российских карт «Мир», их использования в терминалах и банкоматах страны, на фоне возможных санкционных рисков.

«Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт „Мир“) получила официальное уведомление от платежной системы Армении о том, что с 30 марта банки-участники Armenian Card прекращают обслуживание карт „Мир“. При этом в республике с российскими картами продолжит работать банк „ВТБ Армения“ („дочка“ российского ВТБ), который обслуживает карты „Мир“ в своей инфраструктуре в полном объеме», — пояснил представитель НСПК.

В настоящее время на территории Армении отрыты 53 отделения ВТБ, работают порядка 190 банкоматов.

Ранее экономист Зарипов рассказал про работу банковских карт «Мир» в Абхазии в 2024 году.