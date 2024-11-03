В Ассоциации поваров РФ заявили, что доставка еды из ресторана увеличивает чек примерно на четверть

Отрасль общественного питания в нашей стране подразделяется на различные сегменты: высокая кухня, среднебюджетные заведения и бюджетные форматы. В последнее время значение в плане бюджетного формата приобрели сервисы доставки готовой еды. По словам члена Ассоциации поваров России Анатолия Крюкова, общая экономическая ситуация оказывает влияние на работу рестораторов и владельцев кафе. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что на сегодняшний день малые рестораны испытывают трудности в условиях растущей стоимости продуктов и аренды помещений, что делает их позицию на рынке менее устойчивой. И если крупные премиальные заведения могут себе позволить выдержать конкуренцию за счет другого круга посетителей и большого финансового обеспечения, то доступность питания играет важную роль, так как не каждый может посещать элитные рестораны.

По мнению эксперта, в ближайшие годы рынок общественного питания в стране окажется подверженным значительным изменениям в связи с введением нового порядка налогообложения и установлением стандартов качества продукции.

Он уточнил, что не последнюю роль в этом играют и сервисы доставки. Однако в среднем агрегатор с заведения берет 35% от стоимости счета.

Ранее эксперт Лемешева развеяла мифы о готовой еде в супермаркетах.