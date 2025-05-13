В АТОР раскрыли уровень удорожания стоимости отелей на отдыхе

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, стоимость проживания в отечественных коллективных средствах размещения за последний год увеличилась на 10–20%. Об этом сообщает NEWS.ru.

Она добавила, что при этом цена размещения в премиальных отелях поднялась на 20%, а в бюджетных — на 10%. Помимо этого, авиа- и железнодорожные билеты подорожали на «твердые» 20%.

По мнению эксперта, граждане РФ, которые путешествуют внутри страны, как правило, отдельно бронируют размещение и отдельно транспорт. Таким образом, в большинстве случаев сформированный пакет по единой стоимости отсутствует, что свидетельствует о том, что многие путешественники чаще стали добираться до места отдыха на автомобиле. Так, в минувшем году их доля составляла 40% от всех туристов, путешествующих по России, а в этом — уже 50%. К концу года указанный показатель будет ближе к 60%.

Ранее сообщалось, что Россия и Абхазия нарастят турпоток.