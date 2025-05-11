Россия и Абхазия нарастят турпоток

В Кремле состоялись переговоры Владимира Путина с президентом Абхазии Бадрой Гунбой.

Политические лидеры обсудили развитие туризма в обеих странах и договорились об увеличении турпотока.

По словам Путина, в этом году он превысит 7%.

Он также отметил, что и в прошлом году турпоток заметно вырос.

Ранее сообщалось о том, что отельер Колесников заявил о росте стоимости курортных отелей в этом году.