В «АвтоВАЗе» ответили на критику Путина по поводу роста цен на автомобили
Фото: [©Владимир Песня/РИА Новости]
Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов признал, что цены на автомобили «Лада» выросли с февраля 2022 года на 40%, как об этом говорил на большой итоговой пресс-конференции Владимир Путин, но значительная часть удорожания произошла, когда компанией управлял концерн Renault.
Однако после того как управление автогигантом перешло в руки государства, рост цен существенно замедлился.
«Если говорить о средневзвешенном росте по итогам 2023 года, то эта цифра около 11%. Но за период с февраля 2022 года – да, действительно, это 40%. Но за этот период у нас многое что изменилось и в ценовой политике, и вообще в мире», – сказал Соколов.
По итогам 2022 года «АвтоВАЗ» продал 188,6 тысячи автомобилей – почти вдвое меньше, чем годом ранее.