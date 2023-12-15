В «АвтоВАЗе» ответили на критику Путина по поводу роста цен на автомобили

«Если говорить о средневзвешенном росте по итогам 2023 года, то эта цифра около 11%. Но за период с февраля 2022 года – да, действительно, это 40%. Но за этот период у нас многое что изменилось и в ценовой политике, и вообще в мире», – сказал Соколов.