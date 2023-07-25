В банках РФ ожидают высокий спрос на золото во втором полугодии

Спрос на золото во втором полугодии ожидается на высоком уровне. Об этом сообщают « Известия ».

Отмечается, что это вероятно в силу росту стоимости данного металла на мировом рынке.

Уточняется, что его цена станет торговаться в районе $1900–2100 за унцию.

Добавляется, что также прогнозируется рост спроса на золото до уровней 2022 года.

Поясняется, что спрос на инвестиции должен сохраниться не только в плане металлических счетов, но и в плане физического золота. Нередко физические лица видят в инвестициях в драгметалл средство для защиты сбережений от ослабления курса российской валюты и высокой инфляции.