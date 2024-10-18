В Банке России перечислили причины сокращения объемов выданных кредитов

По данным Центробанка РФ, на начало осени этого года объем выданных потребительских кредитов в Центральном федеральном округе сократился и составил почти 580 млрд рублей, что почти на 4% меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает Life.ru.

Уточняется, что при этом указанный показатель все еще на 2,4% превышает уровень августа прошлого года.

Отмечается, что уменьшение объемов кредитования в августе этого года связано с ростом ставок и ужесточением макронадбавок. Средневзвешенная ставка по потребительским кредитам в ЦФО возросла на 1,2 п.п., достигнув почти 24%.

Поясняется, что в целом объем потребительских кредитов в нашей стране составляет более 15 трлн рублей, что на 14,1% больше, чем в августе прошлого года.

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